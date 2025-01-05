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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении

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Военная операция на Украине
В состав штурмовой группы ВСУ входили два танка, машина разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом
Фото: Максим Кишка / Reuters
Фото: Максим Кишка / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 января для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли попытку контратаки, сообщило Минобороны России. Украинские силы пытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.

«Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, также нанесено поражение девяти бригадам и пяти соединениям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Александрия, Леонидово, Никольское, Козачья Локня, Малая Локня, Махновка, Меловая, Старая Сорочина, Новая Сорочина, Русское Поречное и Суджа, а также отражено две контратаки ВСУ.

Украинские силы на курском направлении за сутки потеряли до 340 человек, четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 12 боевых бронированных машин, машину разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего, по данным российского Минобороны, за время боев в Курской области потери ВСУ составили более 49 тыс. военнослужащих, 273 танка, 209 боевых машин пехоты и другой техники.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Курская область Россия Украина Военная операция на Украине Минобороны атака
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