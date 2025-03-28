ФСБ: у готовившего теракт в Москве нашли взрывное устройство с 5 кг взрывчатки

У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчатки

Video

У задержанного россиянина, планировавшего подрыв административного здания, нашли взрывное устройство массой 5 кг, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании мужчины 1972 года рождения, готовившего теракт в Москве по заданию украинских спецслужб в местах массового скопления людей. За это ему обещали $10 тыс. и выезд на Украину для участия в боях. По данным ФСБ, он ездил на разведку к управе района Люблино.

Задержанный был ранее судим за убийство (ст. 105 УК), вымогательство (ст. 163) и грабеж (ст. 161). Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале.



Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт) и ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

28 марта СК сообщил о задержании 18-летнего жителя Крыма по делу о приготовлении к теракту. По данным следствия, он планировал поджог здания в Симферополе.