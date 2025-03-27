ФСБ опубликовала беседу с агентом Украины под прикрытием RAND Corporation

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ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины, который действовал под прикрытием американской некоммерческой организации RAND Corporation (признана в России нежелательной организацией) с сотрудником ведомства в Чите.

ФСБ записала разговор своего сотрудника с работником украинских спецслужб, который работает под прикрытием RAND Corporation. В ходе беседы сотрудник ФСБ уточняет, «какая фактура» необходима некоммерческой организации.

Его собеседник отметил, что RAND Corporation интересует информация о российской армии: организационная структура, укомплектованность и численный состав подразделений, а также вооружение российских войск.

Работник ФСБ также уточнил сумму вознаграждения за передачу информации. По его словам, ему пообещали $100 за сбор данных. Сотрудник украинских спецслужб подчеркнул, что названная сумма является «усредненной» и вознаграждение зависит от ценности данных и «возможностей» информатора. По словам агента, информаторы могут зарабатывать около $1 тыс.

RAND Corporation — американская некоммерческая исследовательская организация. Аналитический центр с участием военных создали после Второй мировой войны для обеспечения взаимодействия оборонной отрасли, промышленности и науки. Корпорация делала исследования о России, в частности, о соблюдении прав человека и о конфликте с Украиной. Зимой 2023 года российский Минюст признал RAND Corporation нежелательной организацией.

Ведомство также опубликовало фотографии с перепиской сотрудника ФСБ с «работниками» RAND Corporation в мессенджере Telegram. Согласно одному из скриншотов, во время переписки сотрудница RAND Corporation предложила собеседнику «долгосрочное и хорошо оплачиваемое сотрудничество».

«Нам интересна первичная и неискаверканная федеральными СМИ правдивая информация, которая касается СВО», — говорится в сообщении.

Сотрудник российской спецслужбы спросил, откуда организация знает о его осведомленности в вопросах оснащения и численности российских войск. «Сотрудница» RAND Corporation ответила, что контакт ей передало руководство ее рабочей группы по Восточной Европе.