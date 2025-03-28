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Политика ,  
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ФСБ предотвратила теракт в столице Крыма

ФСБ предотвратила теракт в столице Крыма
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД задержали в Крыму 18-летнего местного жителя по делу о приготовлении к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в приготовлении к совершению теракта. <...> В целях дестабилизации деятельности органов власти он спланировал поджог здания в Симферополе», — говорится в сообщении.

По данным следователей, мужчина планировал поджечь здание в столице Крыма. Издание «Вести. Крым» сообщило, что речь идет о городской мечети на улице Коллективных садов. Дома у крымчанина нашли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, краску для нанесения свастики, а также средства связи, он «поддерживал связь с лидером террористической организации из Украины».

В СК добавили, что молодой человек являлся «участником международного неонацистского движения», деятельность которого в России признана террористической и запрещена. ФСБ считает, передает издание, что он причастен к нападению и нанесению телесных повреждений, а также к порче имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики.

Против юноши возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта — ст. 30 ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса.

ФСБ задержала жительницу Крыма за передачу ВСУ фото воинских эшелонов
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Фото:РИА Новости

Ранее в марте ФСБ задержала жительницу приграничного Джанкойского района в Крыму по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, женщина вступила в один из украинских каналов в Telegram и собирала по заданию разведки Минобороны Украины данные о местоположении военных объектов российской армии.

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