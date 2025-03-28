ФСБ сообщила о задержании готовившего подрыв здания в Москве россиянина

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве задержали россиянина, планировавшего подрыв административного здания «в местах массового скопления людей» в столице, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанный — мужчина 1972 года рождения, ранее судимый за убийство (ст. 105 УК), вымогательство (ст. 163) и грабеж (ст. 161). По данным ФСБ, он действовал в интересах украинских спецслужб. Задержанный заявил, что в феврале был завербован ими и по указанию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство с таймером. После совершения теракта ему обещали обеспечить выезд на Украину для участия в боях на стороне Киева, отметили в ФСБ.

«У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой пять кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт) и ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

На видео, которым поделилась ФСБ, задержанный рассказал, что за совершение теракта ему обещали $10 тыс. По его словам, взрывное устройство он должен был отвезти «на ЛЭП» (линия электропередачи). Кроме того, мужчина ездил на Люблинскую улицу, 53 (по этому адресу находится МФЦ и управа района Люблино), но там ему «ничего не надо было делать».

Материал дополняется.