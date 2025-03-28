Тайцев предупредили о риске афтершоков после землетрясения

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Метеорологический департамент Таиланда предупредил о риске афтершоков в ближайшее время после мощного землетрясения, пишет газета Khaosod.

В Таиланде 28 марта произошло землетрясение магнитудой 4,2. В Бангкоке была объявлена эвакуация из высотных домов. В районе Чатучак во время землетрясения обрушилось строящееся многоэтажное здание.

Из-за землетрясения Фондовая биржа Таиланда приостановила работу.

Эпицентр стихийного бедствия находится в соседней с Таиландом Мьянме, где фиксировались толчки магнитудой 7,7.





Ранее посольство России в Таиланде сообщило, что проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан.