Кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясения

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В районе Чатучак в Бангкоке во время землетрясения обрушилось строящееся многоэтажное здание. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как здание рушится, а находившиеся рядом рабочие разбегаются в разные стороны и пытаются спрятаться от обломков и облака пыли.

В Таиланде зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Также стихийное бедствие произошло в Мьянме, где фиксировались толчки 7,7. В Бангкоке была объявлена эвакуация из высотных домов.