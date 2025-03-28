Кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясения
В районе Чатучак в Бангкоке во время землетрясения обрушилось строящееся многоэтажное здание. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как здание рушится, а находившиеся рядом рабочие разбегаются в разные стороны и пытаются спрятаться от обломков и облака пыли.
В Таиланде зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Также стихийное бедствие произошло в Мьянме, где фиксировались толчки 7,7. В Бангкоке была объявлена эвакуация из высотных домов.
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