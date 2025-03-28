В аэропортах Таиланда ограничили полеты после землетрясения

В аэропортах Таиланда ограничили полеты, сообщают местные издания. The Nation пишет, что аэропорт Бангкока возобновил работу через 20 минут. В столице Таиланда введен режим ЧС. Власти предупреждают о возможных афтершоках

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Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов, передает местное издание The Nation в X. Об этом же сообщает Khaosod.

При этом на сайте The Nation говорится, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты.

Власти ввели в Бангкоке режим ЧС. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила общенациональную тревогу.

Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. Первый толчок, магнитудой 7,7, произошел в 16 км города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 6,9.

Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2. Власти предупреждают о возможных афтершоках и рекомендуют соблюдать меры безопасности. В преддверии толчков в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов.

Из-за землетрясения в столице Таиланда рухнуло строящееся 30-этажное здание. Как пишет Khaosod, это здание управления главного аудитора, неизвестной остается судьба 300 рабочих. Thai PBS передает, что погиб по крайней мере один рабочий, еще 43 числятся пропавшими.

Национальный институт неотложной медицины подтвердил, что под завалами заблокированы 43 человека, передает Nation. Семи рабочим удалось покинуть место происшествия. В поисково-спасательных работах задействуют военных.

Линии метро в Бангкоке приостановили работу. Также после толчков наблюдались сбои сигналов связи.

Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.