Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию после землетрясения

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Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

По его словам, толчки ощущались также на территории посольства.

В Таиланде и Мьянме 28 марта произошло землетрясение. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Таиланде — 4,2. По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 км от города Сагайнг, очаг залегал на глубине 10 км.

В Бангкоке в результате землетрясения рухнуло строящееся высотное здание. В городе объявили эвакуацию из высотных домов. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах.



В Бангкоке проживают около 17 млн человек.

По данным AP, премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават созвала экстренное совещание для оценки последствий землетрясения.