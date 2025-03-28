Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию после землетрясения
Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.
По его словам, толчки ощущались также на территории посольства.
В Таиланде и Мьянме 28 марта произошло землетрясение. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Таиланде — 4,2. По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 км от города Сагайнг, очаг залегал на глубине 10 км.
В Бангкоке в результате землетрясения рухнуло строящееся высотное здание. В городе объявили эвакуацию из высотных домов. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах.
В Бангкоке проживают около 17 млн человек.
По данным AP, премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават созвала экстренное совещание для оценки последствий землетрясения.
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