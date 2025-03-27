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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об одном сбитом дроне за ночь

Минобороны: российские военные за ночь сбили один дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 27 марта российские силы ПВО сбили один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Он также отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников на приграничный регион. Так, ночью 22 марта Минобороны сообщило о другом уничтоженном БПЛА над Брянской областью.

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Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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