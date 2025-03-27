Минобороны: российские военные за ночь сбили один дрон

Минобороны сообщило об одном сбитом дроне за ночь

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 27 марта российские силы ПВО сбили один украинский дрон в небе над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Он также отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Власти регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников на приграничный регион. Так, ночью 22 марта Минобороны сообщило о другом уничтоженном БПЛА над Брянской областью.