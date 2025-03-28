Над Воронежской областью сбили более 30 дронов

Ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области силы ПВО уничтожили более 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили», — сказал Гусев, подчеркнув, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Об опасности атаки дронов также сообщал глава Саратовской области Роман Бусаргин. «От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в телеграм-канале. Он указал, что все экстренные службы привели в полную готовность.

Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и отправку рейсов для безопасности полетов.