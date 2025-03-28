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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили более 30 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области силы ПВО уничтожили более 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили», — сказал Гусев, подчеркнув, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Об опасности атаки дронов также сообщал глава Саратовской области Роман Бусаргин. «От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в телеграм-канале. Он указал, что все экстренные службы привели в полную готовность.

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Воронежская область дроны Военная операция на Украине
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