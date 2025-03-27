МИД заявил о надежде на продолжение экспертных консультаций с США

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Российско-американские экспертные консультации продолжатся, сообщила на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Консультации экспертных делегаций России и США будут продолжены», — сказала она и добавила, что Москва рассчитывает на выполнение всех договоренностей с США, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде. Речь идет в том числе об условиях сотрудничества в сельском хозяйстве.

По словам Захаровой, Москва ожидает, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт, а также снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT.

До этого замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков назвал российско-американские контакты «окном возможностей» для перехода к «неконфронтационному сосуществованию» и подчеркнул, что прошедшие российско-американские переговоры — только начало «длительного и непростого процесса по оздоровлению отношений».