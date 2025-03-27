Генконсульство: после аварии на батискафе в больницах остаются 7 россиян

Генконсульство сообщило о 7 госпитализированных россиянах с батискафа

Обстановка на месте затонувшего батискафа «Синдбад» в Красном море у берегов Хургады, Египет (Фото: Ali Awad / XinHua / Global Look Press)

Семь российских граждан, включая пятерых детей, пострадавших в результате аварии с батискафом «Синдбад» в Красном море, остаются в больницах Хургады. Об этом сообщает генеральное консульство России в Хургаде в телеграм-канале.

«По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — рассказали в дипмиссии.

Авария с батискафом, который отправился на регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, произошла 27 марта у побережья Хургады на расстоянии 1 км от берега около 10:00 (11:00 мск). Причиной аварии стало столкновение батискафа с рифом, после чего в салоне произошла разгерметизация.

В результате погибли шесть россиян, в том числе двое детей. 38 российских граждан были спасены, 14 человек доставили в больницу, еще 24 человека разместили в отелях. Судьба остальных туристов неизвестна. Расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших россиян на себя взяла страховая компания ВСК.

На фоне аварии все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады были отменены.