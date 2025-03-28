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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области подавили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в одном из районов Ростовской области беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он. 

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Ранее угрозу атаки дронов объявили в Саратовской области. По словам главы региона Романа Бусаргина, все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.

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Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь беспилотники
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