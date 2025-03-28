В Ростовской области подавили беспилотник

Дежурные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в одном из районов Ростовской области беспилотник. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.





Ранее угрозу атаки дронов объявили в Саратовской области. По словам главы региона Романа Бусаргина, все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.