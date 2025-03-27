Под Воронежем отразили атаки беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных беспилотников глава региона не назвал. По его словам, опасность атаки дронов в регионе по-прежнему сохраняется.

Системы противовоздушной обороны 21 марта обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 20 марта над Воронежской областью сбили около 40 беспилотников. Жертв и разрушений также не было.