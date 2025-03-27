Под Воронежем отразили атаки беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Количество уничтоженных беспилотников глава региона не назвал. По его словам, опасность атаки дронов в регионе по-прежнему сохраняется.
Системы противовоздушной обороны 21 марта обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.
В ночь на 20 марта над Воронежской областью сбили около 40 беспилотников. Жертв и разрушений также не было.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов