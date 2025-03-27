 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Под Воронежем отразили атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных беспилотников глава региона не назвал. По его словам, опасность атаки дронов в регионе по-прежнему сохраняется.

Над Воронежской областью сбили еще более 10 беспилотников
Политика

Системы противовоздушной обороны 21 марта обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 20 марта над Воронежской областью сбили около 40 беспилотников. Жертв и разрушений также не было.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Воронеж беспилотники ПВО РЭБ Военная операция на Украине Александр Гусев
Материалы по теме
Не менее пяти беспилотников сбили над Воронежской областью
Политика
Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Политика
Над Воронежской областью сбили еще более 10 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Клуб Ротенберга проиграл московскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛСпорт, 22:02
Bloomberg увидел в плане США по сделке подрыв идеи об Украине в ЕСПолитика, 21:50
Адвокаты Валиевой подали апелляцию в суд из-за «мошенничества» WADAСпорт, 21:45
Путин анонсировал рост количества военнослужащих в АрктикеПолитика, 21:38
ЦБ указал на ошибку молодых инвесторов при формировании портфеляИнвестиции, 21:35
Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на УкраинуПолитика, 21:30
Под Воронежем отразили атаки беспилотниковПолитика, 21:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
«Грузинская мечта» пообещала запретить партию СаакашвилиПолитика, 21:15
СК завел дело после гибели людей в батискафе в ЕгиптеОбщество, 21:09
УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»Спорт, 20:45
Лауреаты World Press Photo — 2025. ФотогалереяОбщество, 20:40 
Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить ГренландиюПолитика, 20:30
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»Политика, 20:12