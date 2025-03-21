Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Силы ПВО уничтожили над двумя районами Воронежской области несколько беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
«В двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов сохраняется, отметил губернатор. Он не уточнил число уничтоженных беспилотников.
Опасность ударов беспилотников объявили в Воронежской области несколькими часами ранее. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», —призвал граждан Гусев.
В прошлый раз опасность атаки дронов в регионе объявили в ночь на 20 марта. Тогда над Воронежской областью сбили около 40 дронов. Пострадавших и разрушений не было.
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