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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили несколько дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили над двумя районами Воронежской области несколько беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

«В двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов сохраняется, отметил губернатор. Он не уточнил число уничтоженных беспилотников.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Опасность ударов беспилотников объявили в Воронежской области несколькими часами ранее. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», —призвал граждан Гусев.

В прошлый раз опасность атаки дронов в регионе объявили в ночь на 20 марта. Тогда над Воронежской областью сбили около 40 дронов. Пострадавших и разрушений не было.

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Теги
беспилотники дроны Воронежская область Военная операция на Украине Александр Гусев
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