Над Воронежской областью сбили еще более 10 беспилотников

Силы ПВО уничтожили над Воронежской областью еще более десяти дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. Вечером 21 марта он сообщил об отражении еще нескольких атак.

Новые попытки ударов беспилотников произошли на юге области, уточнил Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с места произошедшего, особенно с привязкой к местности», — предостерег губернатор жителей области.

Вечером 21 марта силы ПВО уже уничтожили несколько беспилотников над двумя районами Воронежской области. Глава региона тогда не уточнил число дронов. Он предупредил, что опасность атаки беспилотников сохраняется.