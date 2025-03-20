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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили около 40 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью около 40 беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

В ночь на 19 марта беспилотники также атаковали Саратовскую и Ростовскую области.

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беспилотники Воронежская область Александр Гусев
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