Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам
Международная система SWIFT утратила свою значимость, а Россия и другие страны продолжают развивать альтернативные механизмы финансовых расчетов, об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал журналу «Эксперт» председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«Возьмем SWIFT: он уже никому не нужен. У нас, у других стран есть современные системы, надо просто продолжать их развивать», — отметил глава ВТБ.
По его словам, даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет. Россия расширяет использование национальных валют в расчетах, в том числе в сотрудничестве с Китаем и странами БРИКС, подчеркнул глава ВТБ.
Костин также отметил, что после заморозки российских активов западными странами многие инвесторы пересматривают свои стратегии. Финансовые потоки перетекают в Азию и на Ближний Восток, где находятся крупнейшие инвестиционные фонды.
«Сама жизнь нам подсказывает, что не будет такого, что завтра мы все развернемся и побежим, например, вновь рассчитываться в долларах и евро», — добавил он.
В январе глава ВТБ высказался о необходимости полного отказа от международной платежной системы SWIFT, указав на риски утечки данных.
«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Костина, заменить систему не составит труда — для этого требуется лишь внедрение ряда технологических решений. Он отметил, что Россия и Иран уже работают над созданием собственной системы взаиморасчетов, которая станет альтернативой SWIFT.
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