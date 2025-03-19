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Глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT России и другим странам

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Война санкций
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Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Международная система SWIFT утратила свою значимость, а Россия и другие страны продолжают развивать альтернативные механизмы финансовых расчетов, об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал журналу «Эксперт» председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Возьмем SWIFT: он уже никому не нужен. У нас, у других стран есть современные системы, надо просто продолжать их развивать», — отметил глава ВТБ.

По его словам, даже в случае ослабления санкций возврата к прежней системе экономических связей с Западом не произойдет. Россия расширяет использование национальных валют в расчетах, в том числе в сотрудничестве с Китаем и странами БРИКС, подчеркнул глава ВТБ.

Костин также отметил, что после заморозки российских активов западными странами многие инвесторы пересматривают свои стратегии. Финансовые потоки перетекают в Азию и на Ближний Восток, где находятся крупнейшие инвестиционные фонды.

«Сама жизнь нам подсказывает, что не будет такого, что завтра мы все развернемся и побежим, например, вновь рассчитываться в долларах и евро», — добавил он.

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В январе глава ВТБ высказался о необходимости полного отказа от международной платежной системы SWIFT, указав на риски утечки данных.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Костина, заменить систему не составит труда — для этого требуется лишь внедрение ряда технологических решений. Он отметил, что Россия и Иран уже работают над созданием собственной системы взаиморасчетов, которая станет альтернативой SWIFT.

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