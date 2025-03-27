Евросоюз ввел санкции против сотрудников Центризбиркома Белоруссии

Минск, Белоруссия (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Европейский союз расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Ограничения коснулись семи сотрудников Избирательной комиссии республики и Центризбиркома, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Всего под санкциями оказались семь организаций, в том числе Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь, и 25 физических лиц, в частности заместитель председателя комиссии Алексей Башан и секретарь Елена Балдовская.

Их обвинили в организации «несвободных» и «несправедливых» президентских выборов в Белоруссии, на которых «были нарушены международные стандарты справедливости и прозрачности», а результаты — сфальсифицированы.

В список ЕС также вошли чиновники, судьи, бизнесмены. В числе организаций — компании ООО «Цыбулька-бел», РПУП «Завод точной электромеханики», ОАО «Планар», ООО «Ридотто», «Белорусские Лотереи», ОАО «Интеграл».

Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом. ЕС тогда заявил, что не считает выборы в республике свободными и демократичными, поэтому собирается продолжать вводить санкции против Минска. Кремль заявил, что голосование было прозрачным и честным.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 86,82% голосов, и 25 марта Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента.