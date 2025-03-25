Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента

Лукашенко беспрерывно правит страной с 1994 года. В ходе прошедших выборов он говорил, что преемника пока не ищет

Церемония инаугурации Александра Лукашенко (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в должность, инаугурация прошла в Зале торжественных церемоний Дворца независимости, передает БелТА. Это его седьмой срок на посту главы республики.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес клятву на белорусском языке: «Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі».

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После этого позвучал государственный гимн, глава государства подписал акт о принесении присяги. Затем глава ЦИК Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента. На инаугурацию были приглашены более 1100 человек.

Выборы состоялись 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко, правивший страной с 1994 года, набрал 86,82% голосов. Второе место занял первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков, у него 3,21% голосов, третье — депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич с результатом 2,02%.

Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов и избирательных кампаний в Белоруссии еще не было. В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Александра Лукашенко.

В день нынешних выборов Лукашенко заявил, что преемника пока не ищет. «Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», — сказал он.