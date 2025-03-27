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Следователи предъявили обвинения членам движения «Граждане СССР»

Следователи предъявили обвинения членам движения «Граждане СССР»
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В Москве следователи предъявили обвинение четверым участникам экстремистской организации, сообщила пресс-служба столичного СК. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР».

По данным следствия, одна из обвиняемых создала экстремистское сообщество с целью подрыва основ конституционного строя и государственной власти. Для привлечения в сообщество новых участников обвиняемая привлекла своих знакомых, которые проводили собрания и агитацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 Уголовного кодекса — организация деятельности экстремистской организации, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Фото:ТАСС

Следователи также изъяли у задержанных мобильные телефоны, экстремистские материалы и другие объекты и предметы.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР» («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»). Сторонники организации считают, что Советский Союз по-прежнему существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта.

Минюст России в августе 2022 года внес «СССР» в список экстремистских организаций. В мае 2022 года суд приговорил основателя движения Сергея Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации.

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