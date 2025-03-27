Следователи предъявили обвинения членам движения «Граждане СССР»

Video

В Москве следователи предъявили обвинение четверым участникам экстремистской организации, сообщила пресс-служба столичного СК. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР».

По данным следствия, одна из обвиняемых создала экстремистское сообщество с целью подрыва основ конституционного строя и государственной власти. Для привлечения в сообщество новых участников обвиняемая привлекла своих знакомых, которые проводили собрания и агитацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 Уголовного кодекса — организация деятельности экстремистской организации, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.



Читайте РБК в Telegram.