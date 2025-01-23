Трех жителей Омска осудили за участие в организации по возрождению СССР
Первомайский районный суд Омска вынес приговоры в отношении трех местных жителей за вербовку в экстремистскую организацию и распространение агитационных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак.
По ее словам, речь идет о запрещенной Верховным судом Коми экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (СССР). В качестве имеющихся доказательств Руснак привела свидетельства вербовки и склонения граждан к деятельности в экстремистской организации, распространения фигурантами агитационных материалов и рекламных роликов в интернете с призывами к вступлению в состав группировки «с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области».
Две женщины по этому делу приговорены к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Третий подсудимый признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Его приговорили к принудительным работам на десять месяцев с удержанием в доход государства 15% зарплаты. Кроме того, осужденных лишили права руководить и участвовать в общественных объединениях на сроки от двух до трех лет.
Движение «Граждане СССР» отрицает распад Советского Союза и считает нелегитимными нынешние российские власти. Его участники пользуются советскими паспортами и отказываются соблюдать законы современной России.
Основатель движения — Сергей Тараскин из Зеленограда. В мае 2022 года суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима по статье о создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).
В августе 2019 года Верховный суд Коми признал межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси» (СССР) экстремистской организацией, после чего деятельность организации стала запрещенной на территории всей России.
В октябре 2023 года ФСБ возбудила два уголовных дела за публичные призывы к экстремизму в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области, которая призывала к свержению власти.
По данным спецслужбы, сторонница возрождения СССР, которая пыталась пользоваться документами советского образца и не признавала Российскую Федерацию как государство, призывала к революционному перевороту. Как утверждают в ФСБ, в соцсетях она размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя, призывала к насильственному свержению власти и убийству лиц по национальному признаку.
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