Медведев поручил обеспечить защиту от атак беспилотников обновленной ПВО

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Россия должна в кратчайшие сроки развернуть эффективные комплексы противовоздушной обороны для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выездного совещания, состоявшегося в рамках его поездки в Центральный федеральный округ. Видео с совещания Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы», — сказал замглавы Совбеза на совещании.

Он подчеркнул, что несмотря на переговоры, связанные с прекращением ударов, Украина продолжает использовать БПЛА для атак по российским объектам, в том числе гражданской инфраструктуре.

Медведев добавил, что задача не ограничивается лишь производственным процессом, но также требует подготовки необходимой нормативной базы.

Президент России Владимир Путин 18 марта поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины. После этого российский лидер дал указание военным соблюдать этот мораторий.

Министерство обороны России неоднократно заявляло, что Киев не соблюдает договоренности о моратории и продолжает удары по энергообъектам.