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Военная операция на Украине ,  
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Медведев поручил обеспечить защиту от атак беспилотников обновленной ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Россия должна в кратчайшие сроки развернуть эффективные комплексы противовоздушной обороны для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выездного совещания, состоявшегося в рамках его поездки в Центральный федеральный округ. Видео с совещания Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы», — сказал замглавы Совбеза на совещании.

Он подчеркнул, что несмотря на переговоры, связанные с прекращением ударов, Украина продолжает использовать БПЛА для атак по российским объектам, в том числе гражданской инфраструктуре.

Медведев добавил, что задача не ограничивается лишь производственным процессом, но также требует подготовки необходимой нормативной базы.

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Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Президент России Владимир Путин 18 марта поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины. После этого российский лидер дал указание военным соблюдать этот мораторий.

Министерство обороны России неоднократно заявляло, что Киев не соблюдает договоренности о моратории и продолжает удары по энергообъектам.

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Дмитрий Медведев Совбез Россия ПВО беспилотники Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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