Путин назначил Масленникова замсекретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
Указ был подписан главой государства 26 марта 2024 года.
Секретарем Совета безопасности России является Сергей Шойгу, который был назначен на эту должность в мае 2024 года.
В январе Путин назначил Тамару Тягину, бывшего советника министра обороны, помощником секретаря Совета безопасности России. Ранее Тягина занимала пост советника министра обороны.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов