 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин назначил Масленникова замсекретаря Совбеза России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Указ был подписан главой государства 26 марта 2024 года.

Путин обсудил на закрытом заседании Совбеза свой разговор с Трампом
Политика
Владимир Путин провёл по видеосвязи оперативное совещание с членами Совета Безопасности, 14 февраля 2025 года

Секретарем Совета безопасности России является Сергей Шойгу, который был назначен на эту должность в мае 2024 года.

В январе Путин назначил Тамару Тягину, бывшего советника министра обороны, помощником секретаря Совета безопасности России. Ранее Тягина занимала пост советника министра обороны.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Россия Совет безопасности назначения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса»
Общество
Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Политика
Путин назначил нового посла России в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 19:47
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинение в мошенничествеБизнес, 20:05
СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на энергообъект «Курскэнерго»Общество, 20:00
Верховный суд Бразилии решил судить экс-президента за попытку переворотаПолитика, 19:58
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:58
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:53
«Ак Барс» победил «Автомобилист» в первом матче плей-офф КХЛСпорт, 19:48
Медведев поручил обеспечить защиту от атак беспилотников обновленной ПВОПолитика, 19:45
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 19:45
Киев заявил о несоответствии в списке защищаемых от ударов объектовПолитика, 19:41
В ВСУ ответили на обвинения в нарушении отказа от ударов по энергетикеПолитика, 19:32
Научный подход: как работает система пылеподавления в морском портуТренды, 19:29
FT рассказала о задаче «Серсее Ланнистер» «расшевелить» «Газпром»Бизнес, 19:27
Путин заявил, что России важно не замыкаться на прошломПолитика, 19:26
Власти составили список рекомендованного школьникам киноОбщество, 19:25