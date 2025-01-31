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Политика ,  
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Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из Минобороны

Владимир Путин на совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности, 31 января 2025 года
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, 31 января 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего советника министра обороны Тамары Тягиной на новую должность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Тягину Тамару Александровну помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Ранее Тягина занимала пост советника министра обороны.

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В настоящее время секретарем Совета безопасности является бывший министр обороны и экс-глава МЧС Сергей Шойгу, соответствующий указ был подписан президентом в мае 2024 года.

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Владимир Путин Сергей Шойгу Совет безопасности назначения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года


 

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