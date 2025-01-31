Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из Минобороны

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, 31 января 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего советника министра обороны Тамары Тягиной на новую должность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Тягину Тамару Александровну помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Ранее Тягина занимала пост советника министра обороны.

В настоящее время секретарем Совета безопасности является бывший министр обороны и экс-глава МЧС Сергей Шойгу, соответствующий указ был подписан президентом в мае 2024 года.