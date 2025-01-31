Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из Минобороны
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего советника министра обороны Тамары Тягиной на новую должность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Тягину Тамару Александровну помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
Ранее Тягина занимала пост советника министра обороны.
В настоящее время секретарем Совета безопасности является бывший министр обороны и экс-глава МЧС Сергей Шойгу, соответствующий указ был подписан президентом в мае 2024 года.
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