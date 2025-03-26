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Военная операция на Украине ,  
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Путин переадресовал благодарность за освобождение Суджи бойцам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин переадресовал участникам военной операции на Украине слова благодарности за освобождение города Суджи в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи выразила президенту и российским военнослужащим благодарность за освобождение Суджи и исполнение общей мечты жителей приграничья и Курской области.

«Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», — ответил Путин.

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Минобороны России 13 марта сообщило об освобождении города Суджа, который находился под контролем украинских войск с августа 2024 года. В ходе операции также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

8 марта российские войска начали наступление в Курской области, а 9 марта освободили село Лебедевка и нанесли удары по колонне ВСУ, отходившей из Суджи. Для прорыва позиций украинской армии была использована газовая труба, по которой ранее поставлялся газ в Европу. Операция, получившая название «Поток», продолжалась шесть дней, в ходе которых российские войска преодолели 14 км и вышли на газоизмерительную станцию в Судже.

Конфликт в Курской области продолжается с августа 2024 года. Украинские войска заняли 1268 кв. км, из которых 64% было освобождено российской армией к февралю 2025 года.

Суджа находится в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной.

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