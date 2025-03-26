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Политика ,  
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Патрушев назвал ледоколы проблемой США в освоении Арктики

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

США пока не могут занять свою нишу грузоперевозок в Арктике из-за отсутствия собственных ледоколов, заявил журналистам помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Нет, пока не могут, потому что у них нет навыков, и ледоколов у них в настоящее время нет», — отметил Патрушев, отвечая на вопрос о возможностях США в этой сфере (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Соединенные Штаты стремятся развивать этот рынок и, возможно, со временем решат задачу строительства ледоколов, но это произойдет не скоро.

«Они со временем эту задачу решат, но не сегодня», — добавил он.

В этих условиях, по мнению Патрушева, российский бизнес должен продолжать работать и развивать свои возможности.

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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты планируют заказать 48 ледоколов. Республиканец отметил, что у России уже имеется около 40 ледоколов, включая один большой, что делает вопрос арктической навигации и безопасности для США крайне важным в свете развития транспортных маршрутов в Азию и Россию.

В январе 2025 года советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц рассказал журналистам, что интерес США к Гренландии, которая находится в арктическом регионе, связан с вопросами национальной безопасности и необходимостью противостояния России.

В интервью Fox News он отметил, что Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике, обладая более чем 60 ледоколами, включая атомные. В то время как США располагают только двумя ледоколами, один из которых недавно вышел из строя.

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Николай Патрушев Россия США Арктика ледокол
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Николай Патрушев
помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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