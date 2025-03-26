СБУ заочно обвинила Владимира Соловьева по нескольким статьям

Владимир Соловьев (Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому телеведущему Владимиру Соловьеву сразу по нескольким статьям. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Против Соловьева заведено дело по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за посягательство на территориальную целостность Украины, геноцид и «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

Соловьев ведет на канале «Россия-1» ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и другие программы. На YouTube журналист вел канал «Соловьев LIVE», однако сервис в 2022 году заблокировал его. После начала военной операции на Украине ведущий оказался под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады. Сейчас Соловьев размещает видео в том числе на Rutube.

В 2022 году ФСБ задержала группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева. Тогда было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК — приготовление к убийству общеопасным способом, а также по ч. 3 ст. 144 УК — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия.

На Украине не в первый раз расследуют уголовное дело против Соловьева. В 2019 году СБУ возбудила в его отношении два дела о посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины. В 2022 году Государственное бюро расследований Украины (ДБР) объявило российского журналиста в розыск.

В марте 2025 года СБУ также заочно предъявила обвинения в оправдании военных действий и пересечении украинской границы российскому телеведущему Борису Корчевникову и по нескольким статьям российскому актеру Ивану Охлобыстину.