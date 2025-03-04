СБУ заочно предъявила обвинения Охлобыстину по нескольким статьям

Иван Охлобыстин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Служба безопасности (СБУ) Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину по нескольким статьям, сообщило само ведомство в своем телеграм-канале.

По версии службы, актер, в частности, нарушил ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии России против Украины) Уголовного кодекса республики.

По информации СБУ, Охлобыстин в сентябре 2022 года со сцены на концерте-митинге на Красной площади призвал «убивать украинцев и захватывать новые территории».

«Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства», — говорится в публикации ведомства.

Также служба зафиксировала и другие выступления актера, которыми он «агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины».

СБУ примет комплексные меры для привлечения Охлобыстина к ответственности, пообещали в ведомстве.

Охлобыстин выступил в поддержку вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России в сентябре 2023 года, позднее он назвал новые регионы «сердцем России». С начала конфликта актер оказывает активную поддержку ДНР, в том числе доставляет в регион гуманитарную помощь.

Актеру 58 лет. Среди его работ — роли в фильмах «Холоп», «Соловей-разбойник», «Generation П». Наибольшую известность он получил благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в сериале «Интерны» на ТНТ.