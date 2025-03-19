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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заочно предъявила обвинения российскому телеведущему Корчевникову

Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Корчевников
Борис Корчевников (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в оправдании военных действий и пересечении украинской границы российскому телеведущему Борису Корчевникову.

«СБУ задокументировала, что в многочисленных эфирах Корчевников неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение РФ и военные преступления», — говорится в публикации ведомства.

По версии службы, Корчевников публично призвал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению ее граждан. Кроме того, телеведущий совершает поездки «во временно оккупированные районы Украины, где выступает в поддержку Путина и вооруженной агрессии РФ».

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Служба безопасности обвиняет Корчевникова в нарушении ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное пересечение госграницы Украины.

СБУ заявила о принятии комплексных мер по привлечению Корчевникова к ответственности, который находится на территории России.

Борис Корчевников — генеральный директор телеканала «Спас» и ведущий на телеканале «Россия 1». В юности исполнил роль Ильи Синицына в сериале «Кадетство».

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СБУ Военная операция на Украине телеведущий
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