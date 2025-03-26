Президент Кубы посетит Москву на праздновании 9 Мая
Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие в праздновании 9 Мая в Москве, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля», — сказал Лавров на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Он добавил, что визит кубинского президента практически совпадает с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
По словам министра, сейчас в российско-кубинских отношениях период интенсивных контактов на высшем и высоком уровне. Лавров также напомнил об очередном заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК), которое скоро должно состояться на Кубе.
Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в Москву 9 мая проведет переговоры с Путиным.
До этого в феврале председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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