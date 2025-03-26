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Политика ,  
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Президент Кубы посетит Москву на праздновании 9 Мая

Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель (Фото: Getty Images)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие в праздновании 9 Мая в Москве, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля», — сказал Лавров на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Он добавил, что визит кубинского президента практически совпадает с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

По словам министра, сейчас в российско-кубинских отношениях период интенсивных контактов на высшем и высоком уровне. Лавров также напомнил об очередном заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК), которое скоро должно состояться на Кубе.

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Фото:Dario Lopez-Mills / AP / ТАСС

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в Москву 9 мая проведет переговоры с Путиным.

До этого в феврале председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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9 Мая Куба Владимир Путин
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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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