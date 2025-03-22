Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве

Александр Вучич (второй справа) (Фото: Администрация Президента России)

Президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в Москву 9 мая проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом во время своего визита в Сербию заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин. Его слова передает сербская радиостанция B92.

«Это очень важный год, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года), очень большой праздник. Май стал победой в Великой Отечественной войне. Мы очень рады, что Президент Сербии Вучич будет в Москве, и, конечно, будут переговоры и переговоры с Президентом России», — сказал Орешкин.

По данным B92, он начал свой визит в Сербию в субботу с возложения венков к мемориалу освободителям Белграда вместе с ответственным за международное экономическое сотрудничество министром Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной армии. 22 октября 1944 года в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют из 324 орудий 34 артиллерийскими залпами.

Орешко добавил, что очень рад вернуться на сербскую землю, «святую землю для каждого русского», и подчеркнул гостеприимство Сербии.

Ранее в марте Вучич провел телефонный разговор с Путиным по вопросам двустороннего сотрудничества и заявил, что приедет в Россию 9 мая, на День Победы в Великой Отечественной войне.