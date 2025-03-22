 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве

Александр Вучич (второй справа)
Александр Вучич (второй справа) (Фото: Администрация Президента России)

Президент Сербии Александр Вучич в ходе поездки в Москву 9 мая проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом во время своего визита в Сербию заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин. Его слова передает сербская радиостанция B92.

«Это очень важный год, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года), очень большой праздник. Май стал победой в Великой Отечественной войне. Мы очень рады, что Президент Сербии Вучич будет в Москве, и, конечно, будут переговоры и переговоры с Президентом России», — сказал Орешкин.

По данным B92, он начал свой визит в Сербию в субботу с возложения венков к мемориалу освободителям Белграда вместе с ответственным за международное экономическое сотрудничество министром Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая
Политика
Александр Вучич

В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной армии. 22 октября 1944 года в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют из 324 орудий 34 артиллерийскими залпами.

Орешко добавил, что очень рад вернуться на сербскую землю, «святую землю для каждого русского», и подчеркнул гостеприимство Сербии.

Ранее в марте Вучич провел телефонный разговор с Путиным по вопросам двустороннего сотрудничества и заявил, что приедет в Россию 9 мая, на День Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Вучич 9 Мая переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение звуковой пушки
Политика
Путин по телефону поздравил Вучича с 55-летием
Политика
Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в МосквеПолитика, 17:55
Легрейд впервые стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлонуСпорт, 17:54
Блогеры получили коды ОКВЭДОбщество, 17:37
Автобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеОбщество, 17:32
Стал известен соперник чемпиона КХЛ в первом раунде плей-оффСпорт, 17:10
В Эрмитаже мужчина залез на трон XVIII века ради селфи и попал в полициюОбщество, 16:59
Канадец побил рекорд КХЛ по голам за сезонСпорт, 16:54
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Repubblica узнала о планах привлечь на Украину миротворцев из АзииПолитика, 16:35
Дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Запорожской областиПолитика, 16:24
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа ФорманаСпорт, 16:12
Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашлиОбщество, 15:59
В КХЛ определилась вторая пара соперников по плей-оффСпорт, 15:56
Хоккеист «Авангарда» обновил рекорд, сыграв 70 матчей в сезоне КХЛСпорт, 15:47
Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДонбассаПолитика, 15:32