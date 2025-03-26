Стало известно место прощания с погибшим военкором «Известий»

Прощание с погибшим военкором «Известий» Федорчаком пройдет в Симферополе

Мемориал в память о погибшем корреспонденте Александре Федорчаке в фойе здания газеты «Известия», Москва (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком пройдет 28 марта в Симферополе. Церемония состоится на территории телерадиокомпании «Крым», пишет региональное отделение Союза журналистов России.

Александр Федорчак — уроженец Крыма. По предварительным данным, 28-летний корреспондент погиб в зоне специальной военной операции в результате ракетного удара HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне гибели.

«Известия» отмечают, что Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Сначала в качестве специального корреспондента телеканала «Звезда», после — военкором «Известий». Ранее Федорчак работал на телеканале «Крым 24».

Вместе с ним при обстреле погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, также при ударе погибли еще три человека. Имена погибших он не назвал. Кроме того, 14-летнего подростка госпитализировали с осколочными ранениями.

Соболезнования в связи с гибелью Федорчака выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания «Известия» Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек», — написал Аксенов. Он также подписал указ о посмертном награждении Федорчака государственной наградой республики — орденом «За верность долгу».