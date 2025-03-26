 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стало известно место прощания с погибшим военкором «Известий»

Прощание с погибшим военкором «Известий» Федорчаком пройдет в Симферополе
Мемориал в память о погибшем корреспонденте Александре Федорчаке в фойе здания газеты &laquo;Известия&raquo;, Москва
Мемориал в память о погибшем корреспонденте Александре Федорчаке в фойе здания газеты «Известия», Москва (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком пройдет 28 марта в Симферополе. Церемония состоится на территории телерадиокомпании «Крым», пишет региональное отделение Союза журналистов России.

Александр Федорчак — уроженец Крыма. По предварительным данным, 28-летний корреспондент погиб в зоне специальной военной операции в результате ракетного удара HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне гибели.

«Известия» отмечают, что Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Сначала в качестве специального корреспондента телеканала «Звезда», после — военкором «Известий». Ранее Федорчак работал на телеканале «Крым 24».

Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARS
Общество

Вместе с ним при обстреле погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, также при ударе погибли еще три человека. Имена погибших он не назвал. Кроме того, 14-летнего подростка госпитализировали с осколочными ранениями.

Соболезнования в связи с гибелью Федорчака выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания «Известия» Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек», — написал Аксенов. Он также подписал указ о посмертном награждении Федорчака государственной наградой республики — орденом «За верность долгу».

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Известия ракетный удар корреспондент журналисты гибель
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Украинского гроссмейстера дисквалифицировали на три года за жульничествоСпорт, 17:05
За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»Общество, 17:03
Politico узнала, что разозлило Трампа в истории с утечкой из чатаПолитика, 17:03
Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании МошковичаБизнес, 17:00
Акции «Русагро» обвалились на 20% на фоне задержания основателя компанииИнвестиции, 16:59
Выручка «Эталона» обновила рекорд. Какие перспективы у акцийИнвестиции, 16:57
Мишустин предупредил об опасности дефицита при регулировании ценЭкономика, 16:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Президент Кубы посетит Москву на праздновании 9 МаяПолитика, 16:54
Путин приехал в национальный центр «Россия»Политика, 16:49
Путин назначил представителя для ратификации договора с ИраномПолитика, 16:48
Романо сообщил о возможном уходе лучшего бомбардира РПЛ из «Спартака»Спорт, 16:48
Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылисьОбщество, 16:35
СБУ заочно обвинила Владимира Соловьева по нескольким статьямПолитика, 16:34
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»Политика, 16:26