Стало известно место прощания с погибшим военкором «Известий»
Прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком пройдет 28 марта в Симферополе. Церемония состоится на территории телерадиокомпании «Крым», пишет региональное отделение Союза журналистов России.
Александр Федорчак — уроженец Крыма. По предварительным данным, 28-летний корреспондент погиб в зоне специальной военной операции в результате ракетного удара HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист работал на купянском направлении в Харьковской области. Его последний репортаж вышел накануне гибели.
«Известия» отмечают, что Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Сначала в качестве специального корреспондента телеканала «Звезда», после — военкором «Известий». Ранее Федорчак работал на телеканале «Крым 24».
Вместе с ним при обстреле погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, также при ударе погибли еще три человека. Имена погибших он не назвал. Кроме того, 14-летнего подростка госпитализировали с осколочными ранениями.
Соболезнования в связи с гибелью Федорчака выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания «Известия» Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек», — написал Аксенов. Он также подписал указ о посмертном награждении Федорчака государственной наградой республики — орденом «За верность долгу».
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