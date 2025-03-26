Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом Уренгое

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Уральская транспортная прокуратура начала проверку после опрокидывания Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При посадке у самолета надломилась левая стойка шасси и он выкатился на боковую полосу, отметил новоуренгойский транспортный прокурор Вячеслав Строд. Это произошло в 13:07 по местному времени (11:07 мск).

На борту были восемь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

На фотографии, которую опубликовала с места происшествия Уральская транспортная прокуратура, видно, что в итоге самолет сел брюхом на снег.

Единая дежурно-диспетчерская служба города пояснила, что пассажиров и опасного груза на борту не было. Инцидент также обошелся без разлива топлива.

До этого в марте Ан-12 совершил посадку без одного колеса на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре. На борту также находились восемь членов экипажа. В Восточном межрегиональном следственном управлении СК отметили, что посадка «прошла благополучно».