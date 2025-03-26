В аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся на бок самолет Ан-12

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет Ан-12, летевший из Саббеты в Новый Уренгой, при посадке опрокинулся на левый бок, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. На борту самолеты находились восемь членов экипажа.

Как пояснили в ЕДДС, у Ан-12 при заходе на посадку левая стойка шасси не стала на замок. Пассажиров на самолете не было, как и опасного груза нет. Инцидент обошелся без пострадавших и разлива топлива.

Военно-транспортный самолет Ан-12 был разработан в СССР конструкторским бюро имени О.К. Антонова в 1950-х годах, эксплуатация началась в 1959 году. Самолет оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями, в его хвостовой части расположен грузовой люк для перевозки крупногабаритных грузов или десантирования парашютистов и техники. Самолет может взлетать с грунтовых и заснеженных аэродромов. Самолет производился в СССР с 1957 по 1973 год, всего было изготовлено 1248 машин.

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