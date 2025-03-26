Появилось фото с последствиями опрокидывания Ан-12 в Новом Уренгое
Самолет Ан-12 при посадке в аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся и сел брюхом на грунт. Это следует из фотографии, которую опубликовала с места происшествия Уральская транспортная прокуратура. Во время посадки у самолета надломилась левая стойка шасси и самолет выкатился на боковую полосу аэропорта.
На борту самолета были восемь членов экипажа, они не пострадали. Аэропорт закрыт на прием рейсов.
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