Появилось фото с последствиями опрокидывания Ан-12 в Новом Уренгое

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет Ан-12 при посадке в аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся и сел брюхом на грунт. Это следует из фотографии, которую опубликовала с места происшествия Уральская транспортная прокуратура. Во время посадки у самолета надломилась левая стойка шасси и самолет выкатился на боковую полосу аэропорта.

На борту самолета были восемь членов экипажа, они не пострадали. Аэропорт закрыт на прием рейсов.