Ан-12 в Хабаровском крае сел без одного колеса

Самолёт Ан-12 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России.

«Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении. Там указали, что посадка «прошла благополучно».

Следователи проводят доследственную проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет Ан-12 совершил посадку без одного колеса, сообщали Mash и РЕН ТВ. На борту находился экипаж из восьми человек.

РБК направил запросы в аэропорт Комсомольска-на-Амуре и в Минобороны России.