Задержанную главу Гагаузии взяли под стражу на 72 часа

Евгения Гуцул (Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press)

Задержанная 25 марта в аэропорту Кишинева глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул взята под стражу на 72 часа, сообщила Генпрокуратура Молдавии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии, задержание провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (CNA).

Вместе с бывшим секретарем партии «Шор» Светланой Попан Гуцул подозревается в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По версии прокуратуры, Гуцул в 2019–2022 годах активно участвовала в незаконном ввозе денег в основном из России для финансирования политических сил.



Гуцул и Попан отрицают вину.

Гуцул грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.