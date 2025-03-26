Задержанную главу Гагаузии взяли под стражу на 72 часа
Задержанная 25 марта в аэропорту Кишинева глава Гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул взята под стражу на 72 часа, сообщила Генпрокуратура Молдавии.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии, задержание провели сотрудники Национального антикоррупционного центра (CNA).
Вместе с бывшим секретарем партии «Шор» Светланой Попан Гуцул подозревается в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По версии прокуратуры, Гуцул в 2019–2022 годах активно участвовала в незаконном ввозе денег в основном из России для финансирования политических сил.
Гуцул и Попан отрицают вину.
Гуцул грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
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