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Общество ,  
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Шесть человек пострадали при пожаре на российском судне в Южной Корее

Фото: Морская полиция Пусана
Фото: Морская полиция Пусана

Шесть россиян пострадали во время пожара на российском рефрижераторном судне Crystal Asia около южнокорейского порта в Пусане. Об этом сообщила пресс-служба генерального посольства России в Пусане.

«По информации морской полиции Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения Пусана», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на судовладельца — компанию «Транс Винд Флот» пишет, что двух раненых прооперировали, угрозы их жизни нет, остальным также оказана помощь. Основной причиной травм стали стекла, разбитые взрывной волной. Разлива топлива не произошло.

По данным дипмиссии, пожар начался 7:14 по местному времени (1:14 мск) в 8 км от порта Камчхон, расположенном в Пусане. Экипаж корабля — 23 человека, из них 22 граждане России. В генконсульстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными властями.

РБК направил запрос в офис компании «Транс Винд Флот».

Взрыв и пожар произошли на российском судне в Южной Корее
Общество
Фото:Морская полиция Пусана

Ранее в марте в Северном море столкнулись нефтяной танкер и контейнеровоз, оба судна загорелись. Танкер называется Stena Immaculate, он ходит под флагом США. Контейнеровоз — Solong, шел под флагом Португалии.

Исполнительный директор Восточного порта Гримсби сообщил Sky News о 32 доставленных туда пострадавших.

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