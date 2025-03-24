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Общество ,  
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Лесные пожары охватили Южную Корею. Фоторепортаж

Пожары в Южной Корее начались 21 марта и продолжаются четвертый день подряд
Лесные пожары охватили юго-восток Южной Кореи в минувшие выходные. Огонь распространился почти на 9 тыс. га, погибли по меньшей мере четверо. Пострадали 162 здания, в том числе тысячелетний буддистский храм

Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Minwoo Park / Reuters
Фото: Minwoo Park / Reuters
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Minwoo Park / Reuters
Фото: Minwoo Park / Reuters
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap / EPA / ТАСС
Фото: Minwoo Park / Reuters
Фото: Minwoo Park / Reuters

Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км к югу от Сеула и быстро распространились по юго-восточной части страны. Погибли четверо госслужащих, в том числе трое пожарных. Пострадали еще девять человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ущерб в числе прочего причинен тысячелетнему буддистскому храму.

Из района бедствия эвакуированы почти 3 тыс. человек, приостановлено железнодорожное сообщение и движение по некоторым автодорогам.

По данным на утро понедельника, из 29 очагов возгорания было потушено 25. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Причиной первого пожара в Санчхоне, который вспыхнул в пятницу, стала искра от газонокосилки. Еще один пожар — в уезде Ыйсон — начался на кладбище.

Санчхон был объявлен зоной бедствия, в понедельник власти включили в зону еще три уезда на юго-востоке: Ульчу, Ыйсон и Хадон.

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Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа пожар лесной пожар Южная Корея огонь стихийные бедствия стихийное бедствие бедствие
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Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. Видео
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