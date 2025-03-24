Лесные пожары охватили Южную Корею. Фоторепортаж
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км к югу от Сеула и быстро распространились по юго-восточной части страны. Погибли четверо госслужащих, в том числе трое пожарных. Пострадали еще девять человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ущерб в числе прочего причинен тысячелетнему буддистскому храму.
Из района бедствия эвакуированы почти 3 тыс. человек, приостановлено железнодорожное сообщение и движение по некоторым автодорогам.
По данным на утро понедельника, из 29 очагов возгорания было потушено 25. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Причиной первого пожара в Санчхоне, который вспыхнул в пятницу, стала искра от газонокосилки. Еще один пожар — в уезде Ыйсон — начался на кладбище.
Санчхон был объявлен зоной бедствия, в понедельник власти включили в зону еще три уезда на юго-востоке: Ульчу, Ыйсон и Хадон.
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