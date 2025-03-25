Близ Битцевского леса произошел пожар. Видео
В соцсетях появились видео пожара в районе Битцевского лесопарка. В столичном главке МЧС сообщили, что на Варшавском шоссе на территории неэксплуатируемого здания загорелись мусор и автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 100 кв. м. Никто не пострадал
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