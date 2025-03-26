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Военная операция на Украине ,  
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Никита Михалков высказался против возвращения уехавших артистов в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Режиссер Никита Михалков заявил, что уехавших из России деятелей культуры, которые плохо отзывались о стране, не нужно лишать государственных наград, но и пускать обратно в Россию тоже не стоит.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — сказал режиссер в интервью «Известиям».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 22 марта заявил, что тем, кто занимал активную антироссийскую позицию, «не будут рады в нашей стране», добавив при этом, что в каждом конкретном случае необходимо будет принимать индивидуальное решение.

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Ранее помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя отъезд российских артистов из страны, заявил, что в России «нет культуры отмены, как на Западе». Исчезновение имен критикующих власть артистов с афиш театров и концертных залов он объяснил условиями военного конфликта.

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Никита Михалков российские артисты Россия возвращение в Россию
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
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