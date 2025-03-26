Никита Михалков высказался против возвращения уехавших артистов в Россию

Никита Михалков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Режиссер Никита Михалков заявил, что уехавших из России деятелей культуры, которые плохо отзывались о стране, не нужно лишать государственных наград, но и пускать обратно в Россию тоже не стоит.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — сказал режиссер в интервью «Известиям».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 22 марта заявил, что тем, кто занимал активную антироссийскую позицию, «не будут рады в нашей стране», добавив при этом, что в каждом конкретном случае необходимо будет принимать индивидуальное решение.



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