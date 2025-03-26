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Политика ,  
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Лавров назвал назвал Рютте смешным и жалким из-за его слов о Гренландии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО «смешным и жалким» за его просьбу к президенту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Его слова передает «РИА Новости».

Лавро напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте перед встречей с Трампом заявил о надежде, что США не будут «впутывать» НАТО в тему Гренландии. "Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться", - сказал Лавров. "Смешной и жалкий человек», — подытожил он.

Лавров напомнил, что Рютте не раз призывал соблюдать территориальную целостность Украины, которая не является членом альянса.

«Территориальную целостность Дании — пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь», — заключил Лавров.

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Сергей Лавров

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс 28 марта посетит Гренландию вместе со своей супругой Ушей Вэнс. В состав делегации США также хотели включить советника по национальной безопасности Майка Уолтца, но, как отмечает AP, его участие пока не подтверждено.

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным» и заявил, что единственная цель поездки американцев — «продемонстрировать свою силу».

После победы на выборах президента в 2024 году президент США Дональд Трамп выразил намерение присоединить Гренландию к США, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению.

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Сергей Лавров Марк Рютте НАТО Гренландия Дональд Трамп США Украина Россия Джеймс Дэвид Вэнс
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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