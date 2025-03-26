Лавров назвал назвал Рютте смешным и жалким из-за его слов о Гренландии
Глава МИД России Сергей Лавров назвал генерального секретаря НАТО «смешным и жалким» за его просьбу к президенту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Его слова передает «РИА Новости».
Лавро напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте перед встречей с Трампом заявил о надежде, что США не будут «впутывать» НАТО в тему Гренландии. "Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться", - сказал Лавров. "Смешной и жалкий человек», — подытожил он.
Лавров напомнил, что Рютте не раз призывал соблюдать территориальную целостность Украины, которая не является членом альянса.
«Территориальную целостность Дании — пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь», — заключил Лавров.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс 28 марта посетит Гренландию вместе со своей супругой Ушей Вэнс. В состав делегации США также хотели включить советника по национальной безопасности Майка Уолтца, но, как отмечает AP, его участие пока не подтверждено.
Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным» и заявил, что единственная цель поездки американцев — «продемонстрировать свою силу».
После победы на выборах президента в 2024 году президент США Дональд Трамп выразил намерение присоединить Гренландию к США, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению.
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