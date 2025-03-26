Лавров заявил о сочтенных днях Зеленского на посту президента Украины
Дни Владимира Зеленского на посту президента Украины сочтены, и сам он осознает это. Такое мнение в интервью «Первому каналу» выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его «светлый образ», как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — сказал министр.
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в стране не проводились из-за военного положения.
В связи с этим российская сторона считает Зеленского нелегитимным главой государства. Президент России Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука.
В январе 2025 года Зеленский заявил, что его планы по выдвижению на второй президентский срок зависят от того, каким образом завершится конфликт в стране. Украинский лидер допустил отмену военного положения и проведение выборов президента после окончания горячей фазы конфликта «в сильной позиции для Украины».
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