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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вице-президент США поедет в Гренландию, чтобы «жена не развлекалась одна»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс посетит Гренландию в составе делегации, в которую входит и его супруга Уша Вэнс. Об этом политик сообщил на своей странице в X.

«Визит Уши в Гренландию в эту пятницу [28 марта] вызвал столько волнения, что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна», — сказал он в видеообращении.

По словам Вэнса, делегация собирается проверить, как в Гренландии «идут дела», и укрепить безопасность жителей острова, поскольку «это важно для защиты безопасности всего мира».

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Поездка Уши Вэнс начнется 27 марта и продлится два дня. Вторая леди США посетит исторические места, познакомится с гренландским наследием и примет участие в национальной гонке на собачьих упряжках. По информации датских изданий Berlingske и Jyllands-Posten, в Гренландию также отправится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде назвал предстоящий визит делегации США «агрессивным». «На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу», — заявил он.

После победы на выборах президента в 2024 году президент США Дональд Трамп выразил намерение присоединить Гренландию к США, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению.

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Джеймс Дэвид Вэнс США Гренландия
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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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