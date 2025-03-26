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Политика ,  
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Путин причислил к союзникам России литературу, кино и музыку

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Литература, кинематограф и музыка — союзники России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, который прошел в Кремле по случаю Дня работника культуры.

«Потому что, конечно, у России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. И многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Это все союзники нашей страны, России», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

В свою очередь, ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов добавил в список союзников России помимо армии и флота третий пункт — Союз писателей.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

День работника культуры в России ежегодно отмечается 25 марта. В текущем году президент России подписал несколько указов о присвоении почетных званий деятелям культуры. В частности, народными артистами России стали актеры Анна Михалкова, Максим Аверин и Александр Олешко.

Кроме того, глава государства наградил певицу и телеведущую Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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