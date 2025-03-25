Путин наградил певицу Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»
Певицу и телеведущую Анну Семенович наградили медалью «За труды в культуре и искусстве», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
«Медалью «За труды в культуре и искусстве» <...> Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества «Русское Радио-Евразия», город Москва», — говорится в указе.
Президент также наградил орденом Почета актера Владимира Стеклова — худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра».
Анне Семенович 45 лет, она родилась в Москве. Помимо музыкальной карьеры в группе «Блестящие» Семенович является мастером спорта международного класса по фигурному катанию, теле- и радиоведущей и актрисой.
У нее множество наград и премий — в 2021 году она была удостоена премии Сhristmas Awards как самая сексуальная радиоведущая, а в 2022 году получила «Золотой граммофон» за песню «Бумеранг».
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