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Путин наградил певицу Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

Анна Семенович
Анна Семенович (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Певицу и телеведущую Анну Семенович наградили медалью «За труды в культуре и искусстве», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Медалью «За труды в культуре и искусстве» <...> Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества «Русское Радио-Евразия», город Москва», — говорится в указе.

Президент также наградил орденом Почета актера Владимира Стеклова — худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра».

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Анне Семенович 45 лет, она родилась в Москве. Помимо музыкальной карьеры в группе «Блестящие» Семенович является мастером спорта международного класса по фигурному катанию, теле- и радиоведущей и актрисой.

У нее множество наград и премий — в 2021 году она была удостоена премии Сhristmas Awards как самая сексуальная радиоведущая, а в 2022 году получила «Золотой граммофон» за песню «Бумеранг».

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Владимир Путин медаль Анна Семенович
Анна Семенович фото

Анна Семенович

певица, фигуристка, телеведущая
1 марта 1980 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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