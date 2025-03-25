Михалковой, Аверину и Олешко присвоили звания народных артистов России
Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко присвоили звания народных артистов России, следует из соответствующего указа президента Владимира Путина.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист Российской Федерации», — говорится в документе.
Михалковой 50 лет, она — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова. Она окончила ВГИК и в 1987 году дебютировала в картине своего отца «Очи черные» по рассказам Антона Чехова, исполнив эпизодическую роль. За всю карьеру снялась более чем в 100 фильмах. В частности, была удостоена кинопремий «Белый слон» за роли в фильмах «Изображая жертву» (2007), «Живи и помни» (2008), «Сумасшедшая помощь» (2009) и «Золотой орел» за фильмы «Связь» (2007), «Любовь с акцентом» (2013), «Чувства Анны» (2024), сериалы «Обычная женщина» (2019) и «Шторм» (2020) и проект «Алиса не может ждать» (2023).
Материал дополняется
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов