Михалковой, Аверину и Олешко присвоили звания народных артистов России

Анна Михалкова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко присвоили звания народных артистов России, следует из соответствующего указа президента Владимира Путина.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист Российской Федерации», — говорится в документе.

Михалковой 50 лет, она — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова. Она окончила ВГИК и в 1987 году дебютировала в картине своего отца «Очи черные» по рассказам Антона Чехова, исполнив эпизодическую роль. За всю карьеру снялась более чем в 100 фильмах. В частности, была удостоена кинопремий «Белый слон» за роли в фильмах «Изображая жертву» (2007), «Живи и помни» (2008), «Сумасшедшая помощь» (2009) и «Золотой орел» за фильмы «Связь» (2007), «Любовь с акцентом» (2013), «Чувства Анны» (2024), сериалы «Обычная женщина» (2019) и «Шторм» (2020) и проект «Алиса не может ждать» (2023).

Материал дополняется