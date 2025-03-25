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Михалковой, Аверину и Олешко присвоили звания народных артистов России

Анна Михалкова
Анна Михалкова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко присвоили звания народных артистов России, следует из соответствующего указа президента Владимира Путина.

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание народный артист Российской Федерации», — говорится в документе.

Михалковой 50 лет, она — дочь режиссера и актера Никиты Михалкова. Она окончила ВГИК и в 1987 году дебютировала в картине своего отца «Очи черные» по рассказам Антона Чехова, исполнив эпизодическую роль. За всю карьеру снялась более чем в 100 фильмах. В частности, была удостоена кинопремий «Белый слон» за роли в фильмах «Изображая жертву» (2007), «Живи и помни» (2008), «Сумасшедшая помощь» (2009) и «Золотой орел» за фильмы «Связь» (2007), «Любовь с акцентом» (2013), «Чувства Анны» (2024), сериалы «Обычная женщина» (2019) и «Шторм» (2020) и проект «Алиса не может ждать» (2023).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
народный артист Россия Владимир Путин Анна Михалкова Максим Аверин Александр Олешко
Анна Михалкова фото

Анна Михалкова

актриса, телеведущая, продюсер
14 мая 1974 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Максим Аверин

актер
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