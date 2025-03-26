Москвич простил отравившего его пирожками с ртутью знакомого
Москвич простил своего знакомого, который попытался отравить его пирожком со ртутью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
По информации агентства, обвиняемый предложил возместить причиненный вред, потерпевший принял извинения и претензий к обвиняемому не имеет.
Отравление произошло 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Там подозреваемый добавил ртуть в пищу, после употребления которой его знакомый попал в больницу. Отравитель тоже оказался в медучреждении, симулировав симптомы отравления, чтобы «избежать возможных подозрений в свой адрес».
Позднее следствие установило, что несчастный случай оказался покушением на убийство на почве ревности. Для совершения преступления отравитель приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью, которую через шприц ввел в пирожки.
Подозреваемый попытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие, однако проверка производства продукции не выявила нарушений. В итоге «под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину».
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